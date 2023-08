Lenne Sulgpallikeskuses ei käi ainult profid – kõik on oodatud aega veetma!

Kui jalgpall on seks ja võrkpall on võrratu, siis sulgpall on suurepärane, ütleb Lenne Sulgpallikeskuse juht Kristo Kasela. Harrastajate arvult on see tegelikult jalgpalli järel teine ala maailmas. Septembrist algas taas uus hooaeg meeleolukate võistluste ja trennidega. Keskus on loodud kõikidele sulgpallihuvilistele ja lisaks rühmatreeningutele on võimalik oma mänguoskusi lihvida eratreeningutes, tehes seda üksi, kahekesi või neljakesi paarimängu õppides. „Meil ei käi ainult profid, kõik on oodatud aega veetma!“ Ja ruumi jätkub: huviliste päralt on 16 väljakut 3300 ruutmeetril. Kasela on uhke, et Eestis on väga palju noori ambitsioonikaid treenereid.