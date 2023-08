Politsei on trahvinud riigipiiril kümneid droonide lennutajaid

Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Eerik Purgeli sõnul ei ole piiri läheduses tuvastatud droonid seotud piiriülese kuritegevusega. Peamiselt on tegu kohalike või turistidega, kes pole teadlikud, et ilma kooskõlastusega ei tohi õhusõidukit lennutada. Samas on ette tulnud, et nõudest ollakse küll teadlikud, ent drooni lennutatakse ikkagi.