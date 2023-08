„NAD PÕLETAVAD MEID!“ Kreeka külaelanikud jahivad migrante, kuna peavad neid metsatulekahjude süütajateks

Olukord Kreekas pole kiita. Pea kahe nädala eest puhkes riigi kirdeosas Evroses põleng, mida peetakse lausa Euroopa Liidu ajaloo suurimaks. Teadaolevalt põles seal enam kui 800 ruutkilomeetrine maalapp ning leeke pole suudetud siiani täielikult peatada. Hukkunud on vähemalt 20 inimest, kellest 18 olid ilmselt Türgi kaudu Kreekasse saabunud migrandid.

Tõsine katastroof on pannud kreeklasi paaniliselt süüdlasi otsima. Paljud kodanikud ongi veendunud, et metsapõlengute taga on illegaalselt riiki saabunud inimesed. Selline narratiiv on sütitanud viha kohalikes elanikes, kes moodustavad isemoodi relvastatud rühmitusi. Seda vaid ühel eesmärgil – migrantide jahtimiseks.