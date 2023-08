EKRE tahab erakorralisi valimisi

„Viimastel parlamendivalimistel said valitsuskoalitsiooni kuuluvad erakonnad võimule valetamisega, varjates oma tegelikke kavatsusi ja inkrimineerides poliitilistele konkurentidele venemeelsust. Peale selle on Kaja Kallas süüdistanud riigi eelmist peaministrit soovis Eesti maha müüa. Eelmisel nädalal tuli ilmsiks tõsiasi, et Vene-sidemed on hoopis valitsusjuhil, see tähendab, et ta on teinud just seda, milles on alusetult süüdistanud teisi. Selgituste andmisel on Kaja Kallas jäänud taas valetamisega vahele. Ühtlasi on sellega kaasnenud suurim rahvusvaheline mainekahju, mis iseseisvuse taastanud Eestile osaks saanud,“ kirjutab EKRE avalduses.

“Valitsusjuhi süüd jagab ka Reformierakond, kes on keeldunud oma juhi tegevust hukka mõistmast. Sama kehtib ka teiste valitsuskoalitsiooni osapoolte – Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide kohta. Tegelikult on kõigi valitsusse kuuluvate erakondade tegevus olnud juba varem kasulik Putini režiimile ja kahjulik Ukrainale. Erakonna Eesti 200 suurim häältemagnet Johanna-Maria Lehtme on kõrvaldanud Ukraina heaks annetatud raha. Eesti inimeste usalduse kuritarvitamine, mille tulemusena on ka annetamine Ukraina võitluse heaks mitmekordselt vähenenud, toetab Kremli eesmärke,“ ollakse kriitilised ka Reformierakonna koalitsioonipartnerite suhtes.

“Putini režiimi huvides on tegutsenud ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets, kes on lubanud meie riiki ning andnud siin ajutise ja rahvusvahelise kaitse Ukrainast tulnud desertööridele, õõnestades sellega Ukraina kaitsevõimet. Ehkki Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kehtestas juba Venemaa agressiooni alguses keelu 18-60aastastele meestele riigist lahkuda ning on ka hiljem seda korranud, võib Eesti valitsusse ja eelkõige siseministri tegevuse tulemusena Ukrainast tulnud desertööre Eestis olla juba kümne tuhande ringis. Suurem osa neist on tulnud üle Eesti-Vene piiri. Pole välistatud, et üheks põhjuseks, miks valitsus on keeldunud idapiiri sulgemast, on peaministri perekonna ärihuvid.“