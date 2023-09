Põhjuseid, miks sügisel trenni teha, on palju – üks kindel garantii on elukvaliteedi tõus

Mida teha, kui ei taha trenni minna – kuidas leida üles motivatsioon?

Tihti arvatakse, et eesmärkide saavutamiseks on vaja igapäevast motivatsiooni, mis meid saadaks ja mille najal tegutseda. Tegelikult aga motivatsioonist üksi alati ei piisa. Seda seepärast, et püsivad harjumused loovad kindlama sisemise motivatsiooni, mitte vastupidi, selgitab personaaltreener Suvi.

Selleks, et uute asjadega pihta hakata, ei ole vaja kohe alguses iga päev ülimotiveeritud olla. Pikaajalisem treeningmotivatsioon on tagajärg, mitte eeldus – see on rohkem nagu harjumus. Püsiv motivatsioon tekib tegevusest ehk teekonnast endast – edasi liikumisest, progressist, tulemuste nägemisest, pühendumisest ja igapäevastest harjumustest. Proovi ära ja sa näed, kuidas peale esimesi trenne läheb kõik palju lihtsamaks!

Kui Sa ei näe esimeste nädalatega soovitud tulemusi ja motivatsioon hakkab alla käima, siis mõtle suuremalt – mis on see põhjus, miks sa treeningutega alustasid ja miks on see eesmärk sulle oluline? Oma algse eesmärgi meeldetuletamine ja seejärel trenni kohaleminek hoiab järjepidevust ja harjumusi.

Mingist hetkest muutuvad harjumused loomulikuks vajaduseks ja sõltuvuseks selle heas mõttes. Ei ole vaja enam emotsioonidele, inspiratsioonile või motivatsioonile loota. Ehk et järjepidevus on võti – mida rohkem midagi teed, seda lihtsamaks see tegevus muutub.

Et muuta trenni minek enda jaoks võimalikult lihtsaks ja tavapäraseks tegevuseks, pane eelmisel õhtul valmis oma trennikott, kutsu kaasa sõber või lepi treeneriga aeg kokku, koosta trenni vastav playlist ja osta omale mugavad ja lahedad trenniriided.