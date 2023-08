Rainer Saks droonirünnakust Pihkva õhuväebaasile: Venemaa kaotas olulisi lennukeid

Droonirünnak toimus Pihkva lennujaamas, mis jääb Ukrainast umbes 700 kilomeetri kaugusele, Eestist aga vaid 32 kilomeetri kaugusele. Kuigi Eesti poliitiline juhtkond on kuulutanud end Ukraina suurimaks sõbraks, ei usu Saks, et rünnaku korraldamisel oleks Eesti mingil viisil ulatanud ukrainlastele abikäe.

Saksa hinnangul on kaks võimalust, rünnaku korraldasid kas Ukraina eriüksuslased, keda on Venemaal palju, või on tegu kaugele lendavate droonidega, mida ukrainlased on kogu aeg omal jõul arendanud. „Tõenäoliselt oleks Ukraina tahtnud, et need droonid oleksid lennanud juba varakevadel, aga nad on järk-järgult rünnakuid intensiivistanud,“ ütles Saks, kes ei välista, et kasutuses olid mõlemad lähenemised.