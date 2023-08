Lastepsühholoog hariduslike erivajadustega lastest: vajadus turvalise õpikeskkonna järele on kõigil, see pole erivajadus!

Iga laps on unikaalne, kõigil on erinevad anded, oskused ja väljakutsed. Haridusliku erivajadusega (HEV) lapsed ei erine selles osas ülejäänutest, kuigi neil võib olla erinevaid diagnoose (näiteks autismispektri häired, õpiraskused, tähelepanuhäired või füüsilised erivajadused). Kuigi nende tee võib olla raskem ja nad vajavad erilist tuge, on oluline mõista, et nad on täielikult võimelised saavutama edu ja panustama ühiskonda. Kommentaare jagab sel teemal kliiniline lastepsühholoog Triinu Tänavsuu.