EI TEA ASJAST MIDAGI?! Eesti Pagari tooteid on sõja ajal Venemaale vedanud nende ammused partnerid

Business as usual. Nii võiks võtta kokku loo, kuidas Eesti Pagari tooted on Venemaal müügile jõudnud. Ehkki ettevõte on viimase nädala jooksul avaldanud imestust ja öelnud, et ei tea, kuidas see juhtus, selgub lähemal uurimisel, et vastus on üsna lihtne – Eestis toodetud saiakesi, kooke ja leivapätse on Venemaale viinud Eesti Pagari enda pikaaegsed koostööpartnerid ja kliendid siinsamas Baltikumis.