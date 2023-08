Kohus mõistis tagaotsitavalt ärimehelt raha välja

Viru maakohtu pressiesindaja on öelnud, et tegemist on pankrotis Alar Sepperni pankrotihalduri Sirje Taela hagiga Ksenia Sepperni vastu rahalises nõudes. 4. aprillil 2019 kuulutas Viru maakohus tsiviilasjas välja füüsilise isiku Alar Sepperni pankroti ja nimetas pankrotihalduriks Sirje Taela. Alar Sepperni kasuks mõistis Tartu ringkonnakohus kriminaalasjas välja menetluskulu kokku 23 613 eurot. Alar Seppern pöördus rahandusministeeriumi poole taotlusega maksta see summa tema abikaasa Ksenia Sepperni kontole, mida rahandusministeerium ka tegi, selgitas pressiesindaja.

Pankrotihaldur taotles pankrotivarasse kuuluvat summat kohtu kaudu tagasi. Viru maakohus on otsuse teinud ja summa Alar Seppernilt välja mõistnud. Otsuse on ringkonnakohtus vaidlustanud Ksenia Seppern. Alar Seppernit ennast otsib politsei taga. Põhjaranniku teatel mõistis Viru maakohus Sepperni süüdi kelmuses ja võltsimises ja määras talle viie kuu pikkuse vangistuse.