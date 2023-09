Pikaajalise kogemusega kinnisvaraarendaja Eco Advice Kinnisvara – tutvu kvaliteetsete ning kaunite kodudega Kristiines ja Põhja-Tallinnas

Põhja-Tallinn on viimastel aastatel kujunenud kõige populaarsemaks linnaosaks. Piirkond, kus eluks vajalik on käe-jala juures, samas meri ja loodus sealsamas. Niisiis pole ka imestada suurt huvi mereäärse kortermaja Merevaate residentsi vastu aadressil Sepa tn 28.

Kinnistu ning sellega külgnev mereäärne promenaadilõik kavandatakse seni väljaehitatud Kopli liinide rannapromenaadiga ühtseks tervikuks. Hoone blokkide vahele on mere poole kavandatud haljastatud nõlv, mis katab ka hoone maa-alust korrust. Haljastatud nõlvale on kavandatud puidust maastikutrepp, mis viiakse kokku kinnistule kavandatud kergliiklusteega.

Hoone fassaadilahendus on kombineeritud sile valge ja hall betoonpind ning valge matriitsiga betoonpind. Viiendate korruste välisviimistluseks on terasest fassaadplekk, mis oma toonilt harmoneerub korterelamutega teisel pool Sepa tänavat.

Kahes hoonemahus uus kortermaja on 5 -korruseline, mida ühendab 1-korrusel olev parkla. Majas on kokku 34 korterit ja 3 äripinda. Korterid on 1- kuni 5-toalised suurusega 28–132 m2, kõigil korteritel on rõdu. Juurde kuulub 0-korrusel asuv panipaik ja igale korterile on arvestatud 1 või 2 autokohta maja 1. korrusel või hoovialal.