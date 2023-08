Trepitegu on võhikule paras peavalu! Ekspert: tootja teab, milline trepp vastab kõigile nõuetele, oleks mugav ja samas vastupidav

Kui käsil on uue maja või korteri ehitamine, on arhitekt enamasti kõik üksikasjad, sealhulgas ka trepi, paika pannud. Soovides senine trepp uue vastu vahetada või oma elamist laiendada (näiteks võtta kasutusele pööningukorrus), püüab koduomanik sageli paljude asjadega vaid omaenese tarkuse toel hakkama saada. Kindlasti tasub treppi valima asudes pidada nõu arhitekti, sisekujundaja või vilunud trepimeistriga, et leida sobivaim lahendus. Lisaks tasuks enne trepi tellimist kõigepealt mõni asi selgeks mõelda.

„Näiteks oleks hea, kui trepimeistriga kohtudes oskaks klient juba öelda, kas trepp peaks mõjuma interjööris disainiaktsendina või pigem sulanduma ruumikujundusse, kui palju põrandapinda ollakse valmis trepile loovutama, kas ja kui palju peaks trepp keerama ning kas eelistatakse mademega või pöördastmetega treppi. Seejuures ei tohiks unustada, et mademega trepp, mida on mugavam kasutada, võtab alati rohkem ruumi kui pöördastmetega trepp. Mõelda tasuks ka sellele, kas soovitakse, et trepile langeks loomulik valgus,“ loetleb Aru Grupi treppide müügijuht Marko Ivainen. „Igal juhul tasub teha omalt poolt kõik selleks, et uuele trepile jaguks piisavalt ruumi. Kui lagi on madal ja trepiava liialt väike, ei saagi trepp olla õige kaldega — ja halvimal juhul peab siis ka keskmist kasvu inimene trepist üles minnes alati kummardama, et mitte pead ära lüüa. Selliseid vigu saab ennetada, kui õigel ajal kaasata trepi kavandamisse asjatundjad.“