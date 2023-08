JUHTKIRI | Puhkusteaja lõpp ja kooliaasta algus tulid taas ootamatult, nagu tihti esimene lumigi

Et lahendust kesklinna liiklusprobleemidele pole kooliaasta alguseks oodata, on tunnistanud ka Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Puhkusteaja lõpp ja kooliaasta algus tulid taas ootamatult, nagu tihti esimene lumigi. Plaanides on ka lennujaama mineva trammiliini jupi sulgemine Rail Balticu ehituse varjus.

Käegakatsutavat lahendust ei paista üksnes kooliaasta alguseks, vaid ka praeguse teedesõja lõpuni. „Meie probleem on selles, et hanked on korraldatud nii, et seal on lõplik tähtaeg, millal peab valmis saama. Ja meil pole lepingust tulenevalt õigust öelda, et hakake kiiremini ja kauem töötama,“ sõnas Svet nädala alguses „Terevisioonis“. Olukorra leevendamiseks nägi ta aga võimalust, et tulevikus võiks suurte infrastruktuuriobjektide plaanitust varem valmis ehitajad preemiat!