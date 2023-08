LIITPUUDEGA POJA ISA AHASTUSES: minu süda ei luba poega kogu eluks hooldekodusse saata!

Valdeko tõdeb, et maksumaksjale on kõige odavam ikkagi see, kui abi vajajad saaksid elada koos oma perega oma kodus.

„Hooldekodus kulub ühe kliendi peale tuhandeid eurosid. Piisab, kui peredele makstaks pool sellest rahast. Minu süda ei luba poega kogu eluks hooldekodusse saata. Tema naeratuse pärast. Kui mind näeb, siis juba kaugelt lähevad ta silmad särama. Et isa tuleb. Kõige rohkem meeldivad talle inimesed. See ongi tema hobi. Tanel tunneb end hästi, kui keegi on kasvõi lihtsalt toas,” räägib isa.

Mehed ei nuta, aga Valdeko silmad lähevad seda öeldes niiskeks.