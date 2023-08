„JÄRGMINE PEATUS“ | Kolm last bussi ja Kreekasse! Ema: Murphy seadus, et lapsed just siis mitu korda haigeks jäid

Maria tunnistab, et on alati olnud rändurihing ning laste tulek ei pannud reisimist pausile. Kolme lapsega bussis reisides tuli tema sõnul küll keerulisi olukordi ette, aga neid on ka kodus olles. Bussis on lihtsalt ruutmeetrite arv väiksem ning pole nii lihtne pääseda end tuulutama.