VÕÕRSILE ILULÕIKUSELE?! Kaunitar kiidab: liivakellafiguuri sain Türgis rohkem kui poole soodsamalt!

38aastane Jana Sandberg on maadelnud nii ala- kui ülekaaluga. Kõige rohkem on ta kaalunud 115 kilo. Ühel hetkel otsustas naine, et muudab toitumist ja elustiili. Pärast seda soovis ta oma keha veel paremaks muuta ilukirugia abiga. „Rõhutan, et kõigepealt muutsin elustiili ja toitumist ning alles seejärel lasin keha veidi kontuurida, et tulemus jääks veel parem,“ selgitab naine.