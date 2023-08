FIRMADE JA ISIKUTE RÄGASTIK: ülevaade, kes kellega ja millist äri ajab peaminister Kaja Kallase skandaalis

Skandaali stardipauk oli ERRi uudis, et peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallikuga seotud logistikafirma Stark Logistics on jätkanud Venemaa-suunaliste kaubavedudega ka 2023. aastal. Kokku on ettevõte tänavu küsinud ja saanud veolubasid väljastavalt Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonilt 60 luba sõiduks Venemaale ja tagasi.