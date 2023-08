Kaja Kallase 350 000 eurot laenuraha investeeriti muu hulgas Stark Warehousingusse

Avalikult on teada, et Kaja Kallas andis Hallikule kuuluvale firmale Novaria Consult eelmisel aastal 350 000 eurot laenu. Just Novaria Consulti kaudu kuulub Hallikule 25-protsendiline osalus logistikafirmas Stark Logistics ja 30-protsendiline osalus sellest välja kasvanud laoäris Stark Warehousing.