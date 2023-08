Lasteaiadirektori meelest tehakse Mailis Repsile kohtupidamisega liiga

Järjekordne istungipäev, mille jooksul arutatakse pikalt ja laialt kohtu all oleva Mailis Repsi laste lasteaias käimist. Tunnistajapinki kutsutud lasteaiadirektor Eve Padar räägib, et neil käis järel Reps või siis keegi tädi Merike, kellel oli luba toonase haridusministri lapsi koju viia. „Tean, et lastele meeldis eriti rongiga koju minna,“ rääkis Padar istungisaalis. Samas möönab ta, et temagi ei tea, kes see tädi Merike täpselt on. „Ma tean, et ta on Mailis Repsi laste… Ma ei tea, kes ta kodus on, kuid ta käib lastel järel. Ta on lastehoidja.“