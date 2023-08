JUHTKIRI | Pimeda ülbuse vitsad

Presidendil on õigus – Kaja Kallas ei tohiks kriisiolukorras parlamenti vältida. On arusaadav, et keegi ei soovi minna Mordorisse või šaakalite ette. Kuid tegu on ju meie riigi seadusandliku koguga. Meil on parlamentaarne riik. Praegu on Kallasest johtuv kriis aga see, mis vajab suhtlust.

Peaminister on öelnud, et ta ei kavatse abikaasa Venemaa-äri tõttu tagasi astuda. See ei lahendaks tõepoolest kuigi palju, sest Reformierakonnal on parlamendis nii suur enamus, et nendeta juba naljalt koalitsiooni ei tee. Kuid nagu ikka, on asi nüanssides. Iga päev tilgub uusi andmeid tema kahepalgelisuse kohta. Kallas pidi olema teadlik abikaasaga seotud firma Venemaa-ärist – selle kohta on isegi tema enda kantselei tehtud foto! Tagasiastumine või vähemalt adekvaatne, siiras vabanduse palumine kohe alguses oleks andnud võimaluse targemana edasi minna. Nüüd on aga paraku juba suur kahju tehtud.

Praegune Kallase stiil – keerutada, eitada ja põgeneda ning nii kriisi edasi toita – on ületamas Rubicot, kust seda enam lihtsa taandumisega ei ravi. Reformierakonna sisepoliitiline pime ülbus on nõudnud uue ohvri nii Kallase poliitilise kuvandi kui ka meie sisepoliitilise tasakaalu kujul. Juba kostuvad peaministri kui viimase aja ühes tugevamas välispoliitilises liidris ülimalt pettunutele lisaks hääled erakorralistest valimistestki. Loodetavasti ei lasta skandaali siiski nii hulluks küpseda.