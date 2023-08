Seeder: Kallas ise on öelnud, et valitsuse liikmed peavad riigikogule aru andma

„Viimasel nädalal on Eesti avalikkust raputanud uudised, mis puudutavad peaministri perekonnaga seotud äritegevust Venemaal. Tegu on erakordselt tõsiste väidete ja süüdistustega, mis vajavad viivitamata vastuseid ja ammendavaid selgitusi asjaosaliste, sealjuures kontserniga seotud ettevõttele suure summa raha laenanud peaministri poolt,“ kirjutab Seeder ja leiab, et Kallase senised otsused enda käitumisega põhjustatud skandaalis on olnud vastutustundetud ja vastuvõetamatud.

Seeder tuletab meelde, et Kaja Kallas on ise 2019. aastal sedastanud: „Õigusriigis on võimud omavahel lahutatud, see tähendab muuhulgas ka seda, et täidesaatev võim ehk valitsus peab alluma riigikogule ehk seadusandlikule võimule, mis on valitud rahva poolt. Viimne kui üks valitsuse liige, isegi kui ta on valijate häältega eelnevalt parlamenti valitud, on kinnitatud valitsusse parlamendi poolt. Sellest tuleneb elementaarne nõue: valitsuse liikmed peavad riigikogule aru andma ning lähtuma oma tegevuses nendest reeglitest, mis seadusandja on kehtestanud.“