Pärnus peeti kinni kaubik salaviina ja -sigarettidega

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Marika Salmistu sõnul on salakaubavedu hoogustumisel Ikla piiril tugev seos nõudlusega – kui eelmisel aastal sai maksu-ja tolliamet kätte 1,5 miljonit salasigaretti, siis tänavu on tabatud salasigarettide arv tõusnud juba 3 miljonini. „Salakaubandus käib käsikäes nõudlusega. Kui inimesed tahavad aktsiisidest kõrvale hiilida ja suitsetada ning juua tundmatu päritoluga sigarette ja alkoholi, tõuseb ka sellele spetsialiseerunud kurjategijate sissetulek. Hiilides kõrvale aktsiiside maksmisest riskivad inimesed aga eelkõige iseenda tervisega, sest salasigarettide ja -alkoholi puhul pole kunagi kindel, mida need sisaldavad ja millistes tingimustes ning kelle poolt need toodetud on,“ sõnas Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Salmistu.