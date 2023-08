„POLE AEGA!“ Peaminister Kaja Kallas ei jõua kohe kuidagi parlamenti abikaasa Venemaa-ärist rääkima

„Ma ei saa aru, mida see seltskond ikkagi mõtleb? Et nad on kõikidest seadustest üle?“ põrutab riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Mart Helme. Peaministri kõrval on ka Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku endine kolleeg, Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag teatanud komisjonile, et ei saa osaleda istungil, mis tahab käsitleda äritsemist Venemaal.