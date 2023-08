Politsei otsib Võrus kadunud 55aastast Matit

Murelikud lähedased andsid politseile teada, et alates 23. augustist on kadunud 55aastane Võru linnas elav mees. Viimati nägid lähedased meest möödunud nädala kolmapäeval ning sellest ajast saati pole nad mehega saanud enam kontakti ega tea, kuhu mees liikuda võis või kellega aega veedab. Mati mobiiltelefon on välja lülitatud.