INFOSÕJA ETTURID | Kallas väärib kriitikat. Kuid mitte Kremli tööriistu kasutades!

Koos Kaja Kallase perekondlike Venemaa-ärisidemega tekkinud äärmiselt taunitava keerutamiskampaaniaga on esile kerkinud vaat et sama vastik nähtus – Venemaa propagandakanalite sisu massiline levitamine koos kahjurõõmsa parastamisega. Ka muidu ühiskonnas hinnatud head inimesed levitavad peaministri kriitika pähe iga päev sõjakuritegusid korda saatva terroristliku riigi sõnumeid. Ja see on väga murettekitav.