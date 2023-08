Maris Lauri Kaja Kallase abikaasa ärist Venemaal: see on moraali- ja eetikalage

„Venemaal äritegemine muutus minu arvates eetiliseks küsimuseks juba alates sissetungist Gruusiasse. Järgnev on seda aspekti üksnes olulisemaks muutnud ning peale 23. veebruari 2022 on minu arvates Venes ja Venega äritegemine eetiliselt ülimalt taunitav tegu,“ kirjutab Lauri.

„Võib mõista, et äri ei saa päevapealt kinni panna, kuid isegi mõned kuud on minu arvates selleks enam kui küll. Kõik järgnev, see on moraali- ja eetikalage. Ma mõistan, kui Eesti kodanik oma vara Venemaalt ära toomiseks kasutab Eesti transpordiettevõtte abi, aga mitte enamat,“ rõhutab Lauri.

Endine majandusminister arutleb, et võib-olla mingeid kohti, kus majanduslikku laadi tegevus Venemaa pinnal on põhjendatud, kuid sel juhul peaksime ühiskonnas need selgeks vaidlema, et kõigil oleks ühene arusaam. „Iga investeering Venemaale on olnud riskantne, lausa väga riskantne. Lisaks majanduslikele riskidele, on seal alati olnud suured poliitilised ja turvalisuse riskid.“

„Tean, et on aegu ja kohti, kus ausa äri ajamine polnud Venemaal lihtsalt võimalik. Seetõttu on ka Venemaal äritegemine vähene. Kõrged riskid tähendavad, et suurte tulude kõrval tuleb olla valmis ka suurteks kaotusteks. Nüüd on aeg viimast aktsepteerida.On hulk asju, mida seadused ei keela. Ometi me ei tee seda. Sest see ei ole õige. Isegi siis ei tee, kui teised teevad. Sest see ei ole õige.Räägitakse, et kapitalil ei ole rahvust. Küll on kapitali omanikul rahvus. Nüüd tahaks sellele tugevamat kinnitust.“