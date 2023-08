FOTOD | Peaminister Kaja Kallas väisas enne sõda Metaprinti, kus Venemaa sidemed vahtisid otse vastu

Peaminister Kaja Kallas külastas vahetult enne Ukraina sõja algust, 28. jaanuaril 2022 aktsiaseltsi Metaprint. Kohtumise piltidelt on näha, kuidas peaministrile tehti ettevõttest ülevaade, mille esitluses on näha, et toonasel päeval ajas Metaprint äri Venemaal.