UUS KEELD: Prantsusmaa koolides enam mosleminaiste traditsioonilisi kleite näha ei taheta

Prantsusmaa on näinud pikalt vaeva, et koole võimalikult ilmalikeks muuta. Riiklikes koolides on õpilastel näiteks keelatud kanda kaelas suuri riste, peas juudi kipasid ning islami pearätte. Viimasel ajal on üritatud suuniseid ajakohastada, et tulla toime kasvava moslemivähemusega. Viimaste seas tekitas näiteks suurt pahameelt 2010. aastal kehtestatud seadus, mis keelas igasugused näokatted.