„SANKTSIOONID JU EI TOIMI!“ Karmo Tüür: kas tõesti on igasugune katse Venemaad tema kuritegude eest karistada naeruväärne?

„Sanktsioonid ju ei toimi! Kõik kulgeb Venemaal endiselt, kogu vajaminev kaup sokutatakse sinna ikka sisse!“ Venemaad ja toorest jõudu salamisi imetlevad, kuid seda avalikult välja ütelda pelgavad tegelased esitavad seda argumenti tihtilugu kui näidet, et igasugune katsegi Venemaad tema kuritegude eest karistada on naeruväärne. Et Venemaa olla lihtsalt nii suur ja „müstiline“, et katsegi teda mõjutada on mõttetu ja et mõjutaja ise on veel kõiges süüdi kah.