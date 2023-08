VENEMAALT LAHKUNUD ETTEVÕTJA: kaotasime palju, aga jäime truuks iseendale ja oma eetikale

„Meil oli Moskva külje all ehk põhimõtteliselt Moskva äärelinnas Ljubertsõs tehas, kus töötas keskmiselt 300 ja tipphooajal talvel 400-430 inimest, viimase aasta müügikäive oli ainuüksi Venemaa tehases circa 60 miljonit eurot, nii et Eesti mõistes on see väga suur toiduainetööstus. Pakendi välimus oli Vene turul võibolla natuke teine, aga kaubamärk oli ikka „Kaluri“, nii, nagu see eesti keeles kõlab.