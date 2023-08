TÄNASE VENE ÄRI ERIPÄRAD | Oleg Samorodni: vana ja kogenud Siim pidanuks seletama noorele logistikule Arvole, et Venemaast tuleb kaugele hoida

Venemaa Tveri oblasti taevas tulistasid Vene õhutõrjeraketid alla eratsivilisti reisilennuki. Enamik vaatlejaid [ja Venemaa ametlikud kanalid peale väidetavat DNA-analüüsi] on veendunud, et Wagneri erasõjaväekompanii juht Jevgeni Prigožin oli sellel lennukil ja seetõttu ta on tapetud. Kuid kõik pole nii selge. Mõned eksperdid usuvad, et Prigožin on elus, kuna ta vist oli tegelikult teises lennukis, mis lendas paralleelselt. Pärast esimese lennuki allatulistamist pöördus teine lennuk ümber ja lendas Aserbaidžaani. Väidetavalt mõni aeg tagasi kolis Prigožini naine koos lastega samasse kohta - Aserbaidžaani.