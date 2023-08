OTSEBLOGI | Kreml eitab Prigožini tapmist. Lukašenka: see oli liiga ebaprofessionaalne töö, ma ei usu, et selle taga on Putin

Ukraina presidendi kantselei juhi nõunik Mihhail Podoljak ütles Ukraina ajakirjanikule Julia Latõninale antud videointervjuus Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallikuga seotud skandaali kohta, et ta toetab Kallast sellest olenemata, lisades, et Kallas on väärtuslik liitlane.

Lukašenka kinnitab, et Wagner jääb Valgevenesse. „Wagner elas, on elus ja elab Valgevenes,“ on Lukašenka viimatine tsitaat Wagneri kohta, kuid ta ei käsitlenud põhiküsimust, kes asendab Prigožini Wagneri juhina.

Vene uurijad teatasid reedel, et leidsid kaks päeva tagasi Wagneri juhi Jevgeni Prigožini hukkunud lennuõnnetuse sündmuskohalt pardasalvestid ja kümme surnukeha.

Lukašenka ütles reedel, et Prigožin oli kahel korral tõrjunud Valgevene juhi tõstatatud muret võimalike ohtude pärast tema elule. Lukašenka ütles, et mässu ajal hoiatas ta Prigožinit, et ta sureb, kui ta jätkab Moskva poole marssimist, millele ta ütles, et Prigožin oli vastanud: „Kurat küll – siis ma suren.“

Lukašenka, nii Prigožini vana tuttav kui ka Venemaa lähedane liitlane, ütles, et Putinil pole lennuõnnetusega mingit pistmist. „Ma tean Putinit: ta on kalkuleeriv, väga rahulik, isegi pikaldane,“ ütles Lukašenka. „Ma ei kujuta ette, et Putin seda tegi, et Putin on selles süüdi. See on lihtsalt liiga karm ja ebaprofessionaalne töö.“

Kõik süüdistused, et Kreml oli Wagneri juhi Jevgeni Prigožini surma taga, on „absoluutne vale“, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov reedel.

Neljapäevasel briifingul ütles Pentagoni pressiesindaja brigaadikindral Pat Ryder, et USA alustab Ukraina pilootide väljaõpet F16 jaoks oktoobris.

Norra kinkib Ukrainale hävitajad F-16, teatas riigi peaminister neljapäeval.

Prigožin oli andekas ärimees, sõnas Putin oma esimeses kommentaaris lennuõnnetuse kohta. Kõikide ohvrite lähedastele avaldas ta kaastunnet.

Vene meedia teatab, et Jevgeni Prigožini surnukeha tuvastas surnukuuris ametlikult üks Wagneri komandöridest. Peamine märk oli sõrme puudumine. Dmitri Utkini surnukeha tuvastati väidetavalt tema pikkuse ja tätoveeringute järgi.

Kolmapäeval Venemaal toimunud lennuõnnetust uuriv Venemaa juurdluskomitee kinnitas, et hukkus kümme inimest ja õnnetuse osas on algatatud kriminaalasi, kuid Jevgeni Prigožinit ei maininud.

Peaaegu kindlasti andis Vladimir Putin Vene sõjaväejuhatusele korralduse Prigožini lennuk alla tulistada, kirjutab Sõjauuringute Instituut. Venemaa sõjaväelased, eriti Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ja kindral Valeri Gerassimov, Prigožinit ilma Putini käsuta ei hukkaks.

Propaganda telekanal „Tsargrad“ teatab, et lennuk Prigožiniga lasti õhku. „Esialgsetel andmetel lasti õhku lennuk Wagneri asutaja Jevgeni Prigožini ja tema parema käe Dmitri Utkiniga,“ teatas telekanal oma kanalis Telegram, viidates Rosaviatsia allikale.