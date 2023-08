SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml eitab, et käskis Prigožini tappa

Meenutagem, et paar nädalat polnud Peskovi üldse nähagi, mis tekitas kuulujutte, justkui oleks teda liigse avameelsuse eest karistatud. Peskov sõnas ka, et pole võimalik ennustada, kas Putin jõuab Prigožini matusele. „Presidendil on väga tihe graafik,“ selgitas ta. Huvitaval kombel keeldus ta ka kinnitamast, kas Kreml on ikka veendunud, et Prigožin oma õnnetu saatusega eralennuki pardal viibis.

Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka võttis samuti sõna ning rääkis reedel, et hoiatas Vene palgasõdurite pealikke Prigožinit ja Dmitri Utkinit võimalike ohtude eest ning nõudis, et Wagneri võitlejad jääksid Valgevenesse. Seda nood Lukašenka väitel ka teevad. Ka tema raiub, et Putin meest, kes teda reetis, ei tapnud: „Ma ei kujuta ette, et Putin seda tegi, et Putin on selles süüdi. See on lihtsalt liiga jõhker ja ebaprofessionaalne töö.“ Lukašenka ütles, et Prigožin oli kahel korral tõrjunud tema väljendatud muret võimaliku ohu pärast Prigožini elule. Lukašenka väitis, et juunikuise mässu ajal hoiatas ta Prigožinit, et too sureb, kui jätkab Moskva poole marssimist, millele Prigožin olevat vastanud: „Kurat küll – siis surengi.“