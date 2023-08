UKRAINA SAAB LÕPUKS PALUTUD HÄVITAJAD: kas F-16 aitab okupandid välja peksta?

„Täna oleme kindlad, et Venemaa kaotab selle sõja,“ rõõmustas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esmaspäeval Kopenhaagenis parlamendihoone ees peetud kõnes. Pärast pool aastat kestnud ponnistusi täitub tema soov viimaks: Holland ja Taani kingivad kahepeale kokku vähemalt 61 hävituslennukit F-16C Fighting Falcon. Neljapäeval teatas oma annetusest ka Norra. Kuigi sõja kiiret lõppu ei looda keegi, on vene vägedel nüüd põhjust olla varasemast veelgi murelikum. „Kui me need lennukid saame, on nende kasutegur lahinguväljal lausa tohutu,“ õhkas juba jaanuaris Reutersile kaitseministri nõunik Juri Sak. „Neljanda põlvkonna lennukid, just seda me tahame.“