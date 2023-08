PEKS, KÄGISTAMINE JA PÕLETAMINE: naist süüdistatakse jõhkras mõrvas

Purgile esitatud süüdistuse järgi tungis ta 25. aprilli öösel Märjamaa vallas asuvas Haimre külas joomingu käigus kallale 57aastasele mehele, keda ta valimatult käte ja jalgadega tagus. Lisaks kägistas ta ohvrit ning põletas millegagi mehe kõhtu. Kannatanu suri saadud vigastustesse kohapeal. Prokuratuur on naisele esitanud süüdistuse mõrva paragrahvis, mis kujutab endast teise inimese tapmist piinaval viisil. Eelistungil lepiti kokku, et protsess algab 21. novembril ja plaanis on kolm istungipäeva.