Kallas: ma ei kavatse tagasi astuda

Nii Norstati kui Turu-uuringute värsked küsitlused näitavad, et enamus inimestest leiab, et peaminister Kaja Kallas peaks abikaasa Venemaaga seotud äritegevuse tõttu tagasi astuma. Ühiskonnauuringute Instituudi Norstatilt tellitud küsitlus andis tulemuseks, et 57% vastajatest ütles „Ta peaks tagasi astuma“, 31% vastajatest, et „Ta peaks andma selgitusi, aga võiks oma ametikohal jätkata“. Seitse protsenti vastajatest ütles „Ta ei peaks midagi tegema“ ning viis protsenti ei osanud vastata.