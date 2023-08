NIMEKIRI | KAUBAVEDAJAD EESTI JA VENEMAA VAHEL: 321 ettevõttest koguni 240 on ka tänavu ennast idanaabri juurde minekule sättinud

Kaubavedudega tegelev Stark Logistics, mis kuulub veerandi ulatuses peaminister Kaja Kallase abikaasale, on jätkanud sõitudega Eesti ja Venemaa vahel ka 2023. aastal. Kui tavapärane on selline jätkamine Eesti kaubavedajate hulgas? Vastuse leiab lubasid väljastava Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni andmetest. Vaata nimekirjast, millised ettevõtted on load saanud ja millised ettevõtjad on nendega seotud.