JUHTKIRI | Tundub, et peaministri abikaasa võis olla võrdsemast võrdsem. On see piiravate peresidemete kompensatsioonipakett?

Peaminister on pidanud oma abikaasa ärilisi võimeid nii suurteks, et laenas isegi talle suurema summa raha, selle kasutuse üle huvi tundmata. Meil pole vaja teada, mis toimub Kaja Kallase abielus. Või mis jutte nad kodus räägivad. Vaja on vaid seda, et ärevas maailmas Ukraina sõja teemadel üheks välispoliitiliseks liidriks tõusnud Kallas ei laseks oma positsioone nii lühinägelikult rünnata. Nõudmine, et käige minu sõnade, mitte tegude järgi, on iseenese tühistamine.

Tänases Õhtulehes nendib riigi raudtee-ettevõte Operail, et neil on isegi idapiiri poole vaatamine keelatud. Tundub, et peaministri abikaasa võis siin olla võrdsemast võrdsem. On see piiravate peresidemete kompensatsioonipakett? Sest nagu ütles ka Halliku äripartner Martti Lemendik Äripäevale: „Muidugi oli see meie vaates risk, et Arvo oli otsustanud abielluda võimeka naisterahvaga, kes on võimeline kandma riigijuhi vastutust.“