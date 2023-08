SUUDLE, KEDA ARMASTAD! Georg Malvius: see kätkeb endas emotsioone, mis ulatuvad hellusest ja hoolest iha ning kireni

Suudlused tuletavad meile meelde inimpuudutuse ilu ning sügavat mõju, mida võib avaldada üksainus südamlik žest. Suulisest ja kirjalikust eneseväljendusest kihavas maailmas on suudlus suhtlusvorm, mis ületab keelebarjäärid ning sosistab tundeid otse südamest. Suudlusel, mida tihti on nimetatud universaalseks armastuse keeleks, on võim edastada tundeid, mida mõnikord on raske sõnadesse kätkeda. Kergest mopsust beebi laubale armsamatevahelise kirgliku embuseni – see kätkeb endas emotsioone, mis ulatuvad hellusest ja hoolest iha ja kireni.