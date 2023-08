SURM LENNUKIS: plahvatus võis Jevgeni Prigožinit piinarikkast lõpust säästa

Statistika näitab, et lennukiga on tunduvalt ohutum reisida kui näiteks auto või jalgrattaga. See ei kehti muidugi juhul, kui lennuk lendab Venemaa kohal ning selle pardal on mees, kes on suutnud Putinit häbistada. Kas Jevgeni Prigožini ja tema kamraadide lõpp oli piinarikas või saabus surm kiirelt?