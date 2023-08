Kallas: kapo ei informeerinud mind abikaasa Vene äri riskidest

Peaminister Kaja Kallas on sel nädalal öelnud, et ei teadnud Stark Logisticsi ega Metaprindi tegevusest Venemaa suunal, enne kui ajakirjandus nädala algul sellele tähelepanu juhtis. Ehkki Õhtulehele on väidetud, et kaitsepolitsei hoiatas peaministrit tema abikaasa Venemaa suunalise äriga seotud riskidest, lükkab Kallas selle ümber.