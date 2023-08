TELETÜLI HALVIM STSENAARIUM: septembrist ei saa Soomes ERRi telekanaleid vaadata

ETV, ETV2 ja ETV+ programmid jõuavad soomlaste ja Soomes elavate eestlasteni Kopiosto (Soome autorite ühing) vahendusel, kuna hankeprogrammi õiguste tõttu ei saa Eesti Rahvusringhääling ennast Soome territooriumil ise esindada. Erinevatel põhjustel ei ole Kopiosto ja Soome teleoperaatorite vahelised läbirääkimised olnud viljakad, mistõttu on sealsete teleoperaatorite klientideni jõudnud info, et alates 1. septembrist ERRi telekanaleid teisel pool lahte enam ei edastata.



ERRi juhatuse liikme Toomas Luhatsi sõnul uued läbirääkimised Kopiosto ja teleoperaatorite vahel käivad. „ERR on avaldanud soovi, et ETV, ETV2 ja ETV+ jõuaksid kõigi televaatajateni Soomes. Paraku tundub, et ei Kopiosto ega teleteenust pakkuvad DNA, Telia ega ELISA ole lõpuni huvitatud mõistlikel tingimustel läbirääkimiste positiivsest lõppemisest.“ ERR on valmis programmi pakkuma mõistlikel tingimustel, kuid erimeelsused kerkivad esile just sealsete läbirääkimiste osapoolte vahel.



Toomas Luhats lisab, et pärast Vene propagandakanalitest loobumist Soomes, võiks tekkinud tühimiku täita ERRi telekanalitega. „Meile teadaolevalt on Soome teleoperaatorid lõpetanud Vene propagandakanalite edastamise ning seega on Soome televaatajatele kättesaadavate kanalite hulk vähenenud. Kolme Eesti kanali sisselülitamine võimaldaks taastada vähemalt mingis osas olukorra, kus soome vaataja ei pea rahulduma väiksema hulga telekanalite pakkumisega oma telereis. Seejuures toetaks näiteks ETV+ kanali edastus ka sealse venekeelse elanikkonna huvide teenindamist.“



Soomes elavatel eestlastel soovitab Eesti Rahvusringhääling ERRi telekanaleid seni jälgida kas telekanalite kodulehekülgede kaudu või Jupiteris (veebis ja teleäpis), kus avaneb nii kolme telekanali otse kui ka järelevaatamise võimalus.



ERRi originaalsaateid saab piirangutevabalt vaadata üle maailma, geoblokeeringuga piiratud sisu (näiteks spordiülekanded, välismaised sarjad, Eurovision) saavad Euroopa Liidu piires, sh Soomes, vaadata registreeritud kasutajad. Isikustatud konto loomiseks on vajalik ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID olemasolu ja kontot tehes peab kasutaja kinnitama, et on Eesti Vabariigi resident.



Jupiteri kasutajakonto saab luua veebilehel jupiter.err.ee/register. Kasutajad, kes on varem teinud endale ERRi konto mõne teise kanali (nt telekanalite ETV, ETV2 või ETV+) vaatamiseks, saavad sama kasutajainfoga sisse logida ka Jupiteri lehel ja telerakendus.