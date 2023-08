RIINA SOLMAN | Kasumlike vedude korraldamine Venemaale on kasumlikuks saamas tervele Kallase perele ja selle eest ehitatakse peremaja

„Eelmises Kaja Kallase valitsuses nautisin hoogsa peaministriga koostööd, kuid esile kerkinud faktide valguses leian, et Kaja Kallasele ei ole võimalik pikemaks riigitüüri usaldada, sest on ainult aja küsimus, mil ilmneb temaga seotud tegevuste järgmine jäme juhtimisviga,“ ütleb Isamaa aseesimees ja riigikogu liige Riina Solman viimatise skandaali kohta, mis peaminister Kaja Kallast on tabanud.