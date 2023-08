Kas 2600eurone õpetajapalk meelitab Ida-Virumaale tööle? „Palju on õnneotsijaid – huvitab palk ja enda poolt ei pakuta suurt midagi.“

Alutaguse abivallavanem Kairi Hõbemeri sõnab, et palgatoetusel pole erilist mõju olnud. Kohtla-Järve haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Kaire Jõe ütleb niisamuti, et palgatoetus pole pedagoogide leidmist oluliselt lihtsustanud. Jõhvis on pilt teine. Haridusnõunik Maria Laanemäe sõnul soodustab 2600eurone palk Ida-Virumaale eesti keelt valdavate õpetajate leidmist. Sillamäe kogemus näitab niisamuti, et palgatoetus aitab. Narva kultuuriosakonnas juhataja asetäitja haridusalal Irina Tabakova sõnab, et palk motiveerib tööle tulema, aga kaasa aitab ka munitsipaalkorterite pakkumine.