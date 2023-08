Üle poole küsitletutest nõuab peaminister Kaja Kallase tagasiastumist

Kolmapäeva õhtul ilmusid meedias uudised sellest, et peaministri abikaasa osalusega logistikaettevõte on pärast Ukraina sõja puhkemist jätkanud vedusid Venemaale. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut uuris inimestelt, kuidas peaks peaminister selle skandaali valguses käituma.

Vastajatele esitati küsimus: „Kuidas peaks Teie arvates peaminister Kaja Kallas käituma seoses viimastel päevadel ilmunud uudistega, et tema abikaasaga seotud transpordiettevõte on jätkanud vedusid Venemaale pärast Ukraina sõja algust?“ 57% vastajatest ütles „Ta peaks tagasi astuma“, 31% vastajatest ütles „Ta peaks andma selgitusi, aga võiks oma ametikohal jätkata“, 7% vastajatest ütles „Ta ei peaks midagi tegema“ ning 5% ütles „Ei oska öelda“.

Kuigi üle poole vastajatest peab vajalikuks peaministri tagasiastumist, siis erinevad vastused märkimisväärselt sõltuvalt erakondlikust eelistusest. Opositsioonierakondade toetajatest arvab enamus, et tagasiastumine oleks vajalik. Nii ütleb 96% EKRE, 80% Keskerakonna ning 74% Isamaa toetajatest. Sotside toetajatest ütleb 39% ning Eesti 200 toetajatest 28%, et peaminister peaks tagasi astuma, ning mõlema Reformierakonna koalitsioonipartneri toetajaskonnas arvab üle poole vastajatest, et Kaja Kallas peaks andma küll selgitusi, kuid võiks ametis jätkata.