Arvo Hallik taandub Stark Logisticsist. Hallik: vabandan kahju pärast, mida see on toonud minu abikaasale

„Seetõttu leppisin täna teiste Stark Logistics aktsionäridega kokku, et müün viivitamatult kõik oma aktsiad tagasi ettevõttele Stark Logistics, taandun ka ettevõtte nõukogust, ütlen üles finantsjuhi töölepingu ja loobun mistahes rollist ning ülesannetest ja annan need üle teistele töötajatele,“ teatas Arvo Hallik.

„See ettevõte on olulises osas olnud ka minu elutöö viimased 14 aastat, olen ettevõtjana ja finantsjuhina käitunud alati seaduspäraselt ning teinud kõike oma parimate teadmiste ja väärtushinnangutega kooskõlas. Arutasime oma kliendi jaoks tehtud vedude küsimust korduvalt ja me uskusime, et teeme õiget asja, aitame õigeid inimesi ja päästa sealt head Eesti ettevõtet, muidu poleks me seda saanud teha.

Ma mõistan, et paljude Eesti inimeste jaoks ei paista see nii – ja vastupidi – ei tundu moraalne, Venemaa agressioonisõja valguses.

Ma vabandan tekkinud olukorra pärast ning kahju pärast, mida see on toonud minu abikaasale. Kinnitan, et minu abikaasa ei olnud minu äritegevusega kursis. Oleme sel nädalal meediakajastuste valguses seda kõike arutanud ja tema hinnang sellele on olnud selge – mistahes asjaolud ei õigusta nende vedude tegemist. Aga vedude lõpetamine ei ole minu jaoks enam piisav samm. Ma ei saa võtta vastutust oma kliendi ja äripartneri eest nagu mistahes ettevõte ei tea kõike oma kliendi kohta. Nendes oludes on parem, kui loobun Stark Logisticsi osalusest ja ettevõtte töös osalemisest täielikult,“ kirjutas Hallik.