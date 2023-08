RASKED VALIKUD | Ravimatult haige Mart Pukk: olla või mitte olla – see on küsimus

Üks inimese põhiõigusi on õigus elule, elamine ei saa aga kuidagi olla kohustus. Kristlikus ja islamistlikus kultuuris on vabatahtlikku siitilmast lahkumist läbi aegade pahaks pandud. Ilmselt on just religioosne taak see, mis ka meil eutanaasiast rääkimise ja selle üle arutamise keeruliseks teeb.