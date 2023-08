Mida sinu laps sel aastal kooliks vajab?

Enamus lapsevanemaid on seda meelt, et turvalisuse huvides võiks lapsel olla mobiiltelefon, aga see nuppudega. Iseasi on, millal on õige aeg minna üle nutitelefonile. Mõelge perega rahulikult plussid ja miinused läbi, milline võiks olla just temale parim telefon. Väiksemale koolilapsele võiks valida pigem soodsama variandi, kuna see kukub niikuinii kogemata maha või kaob kuskile. Aga kallima mudeli puhul võiks meeles hoida, et kõige kõrgem hinnaklass ei pruugi võrduda kõige parema tootega. Telefoni eluiga pikendab kaitseümbris ja ekraani kaitseklaas.