AAFRIKA PRINTSIDE MESIMAGUS JUTT | Mare oleks võinud kaotada üle 30 000 euro, kui keegi poleks teda takistanud

Mare on igati tegus pensionär väikelinnast. Ta võtab osa erinevatest huviringidest, loeb palju ja on maailmas toimuvaga kursis. Ta kasutab mõõdukalt ka internetti: uudised saavad sirvitud, vajalikud broneeringud arstile või toimingud pangakeskkonnas tehtud. Samuti kasutab Mare Facebooki, kust on leidnud palju tuttavaid.