VIDEO | Kolonel Eero Rebo: Prigožini surmast suurt ja strateegilist mõju Ukraina sõjale ei ole

Putini armee on jätkanud kaugtulega ukrainlaste mõjutamist ja on ette võetud jalaväerünnakuid, mida toetatakse kohati ka tankide ja muude soomukitega. Aktiivsus on mai lõpust olnud samal tasandil ehk kuskil 25 kuni 40 rünnakut päevas.

„See on tingitud sellest, et mai lõpus maa tahenes ära ja Vene väed hoiavad peamiselt ukrainlasi Kupjanski-Lõmani suunal rünnakutes, et tagada, et ukrainlased ei oleks suutelised oma ressursse ja reserve viima oma pealetungisuundadele. Nad tagavad selle, et nende käes selles piirkonnas oleks mingigi lokaalne initsiatiiv,“ seletas Rebo.

Venemaa on üritanud erinevate värbamismeetoditega saada inimesi Ukrainasse juurde. Praegu on lisaks inimestele näha, et liigutatakse ka sõjatehnikat Ukraina suunale ja mitmetes eri kohtades.

„Ühelt poolt tähendab see seda, et venelastel tekivad täiendavad reservid, mille abil hoida kaitseliini. Aga neil on ka ilmselge lahinguväsimus ja vajadus vahetada rindel olevaid üksusi välja, kuna need on seal väga pikalt olnud,“ rääkis Rebo.

Tõenäoliselt järgmisel nädalal tänu reservide juurdeviimisele suudavad nad hoida rinde senist seisu suhteliselt stabiilne.

Ukraina on viimastel nädalatel edenenud peamiselt Zaporižžja oblastis Orhhivi suunal. Nad liiguvad paari kilomeetri kaupa ja on jõudnud Robotõne asulasse, mis on ukrainlastel käes.