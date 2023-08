LUBATUD AINULT PEAMINISTRI ABIKAASALE?! Operaili juht: „Meie ei tohi Venemaa poole vaadatagi!“

Avalikkuses on riigi raudtee-ettevõte Operail saanud kõvasti kõrvakiile selle eest, et nende vagunid on käinud Venemaal. Poliitikud on ettevõtet moraalituse tõttu sakutanud ning käesolevast aastast keelustanud vaatamise kõlvatule jahimaale. Sellest on võitnud konkureerivad (era)ettevõtted, sh peaministri abikaasaga seotud Stark Logistics, mis on noolinud agressorriigist miljoneid.